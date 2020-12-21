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Maltepe'de doğal gaz kaçağı paniği! Ekipler sevk edildi

21.12.2020 07:27 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de doğal gaz kaçağı paniği! Ekipler sevk edildi

Maltepe'de doğal gaz kutusundan koku ve sesler çıktığını gören mahalle sakinleri önce komşularını uykudan uyandırdı daha sonra da durumu polis, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Mahallede büyük korku ve panik yaşatan olay ekiplerin gazı kesmesiyle son buldu.

Olay Aydınevler Mahallesi Poyraz Sokak'ta saat 06:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar doğal gaz kutusundan koku ve sesler geldiğini görünce önce kapı komşularını uyandırdı.

Uykularından uyanan mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri bölgedeki doğal gaz akışını kapatırken doğal gaz kutusunda inceleme yaptı. Mahalle sakinleri de olup biteni izledi.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Doğal gaz kaçağı nedeniyle mahallede büyük korku ve panik yaşandı. Olay yerine gelen ekiplerin doğal gaz kaçağını kesmesinin ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

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Asuman Akdağ isimli bir mahalleli “Doğal gaz kutusundan ses ve koku geliyordu. Hemen kendimizi dışarı attık. Korktuk ,çok panik olduk. Patlayacak zannettik" diye konuştu.

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Başka bir vatandaş ise “Gaz çıkma sesine uyandık. Çok panik yaşadık" diye konuştu.

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(DHA))

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