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  4. Maltepe'de gece saatlerinde gecekondu yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

Maltepe'de gece saatlerinde gecekondu yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

11.01.2023 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe’de bir gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı. Alevler adeta geceyi aydınlatırken, çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de gece saatlerinde gecekondu yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

Maltepe'deki yangın, saat 00.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi, Baraj Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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3 GECEKONDU ALEV ALEV YANDI!

3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. (DHA-İHA)

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