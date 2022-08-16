HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Maltepe’de ‘hayalet gösterge’ hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı

Maltepe’de ‘hayalet gösterge’ hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı

16.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de bir otomobilden hayalet ekran gösterge panelini çaldığı tespit edilen ve hakkında farklı suçlardan 28 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe’de 14 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.30’da Fındıklı Mahallesinde S.M. isimli şahsa ait olan aracın hayalet ekran gösterge panelinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ve saha çalışmaları başlatan polis ekipleri, inceleme sonucunda olay tarihinde saat 02.43 sıralarında park halinde duran araca bir şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği belirlendi. Araç içerisinden hayalet ekran gösterge panelini çaldığı tespit edildi.

28 SUÇ KAYDI ÇIKTI, TUTUKLANDI

Eşkâl bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.K. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada “Otodan Hırsızlık”, “Uyuşturucu Kullanımı” ve “Açıktan Hırsızlık” gibi çeşitli suçlardan toplamda 28 adet kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs, aynı gün “Otodan Hırsızlık“ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin camını kırdığı aracın içine girdiği, saniyeler sonra çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayrete düşüren anlar: Görenler cep telefonuna sarıldı! "Kimse inanmıyor"Hayrete düşüren anlar: Görenler cep telefonuna sarıldı! "Kimse inanmıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"
Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

Bekçiler ile ilgili flaş karar! 81 ile gönderildi

Bekçiler ile ilgili flaş karar! 81 ile gönderildi

İlginizi Çekebilir

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.