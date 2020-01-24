Maltepe Devlet Hastanesi'nde elektrik aksamında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe Devlet Hastanesi acil servisinin elektrik aksamında çıkan yangın söndürüldü.

Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan hastanenin acil bölümündeki elektrik aksamında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın yoğun dumana sebep olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ve elektrik arıza ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

