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Maltepe seçim sonuçlarının iptali için MHP başvuru yaptı!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

TRT'de yer alan son dakika haberine göre MHP, İstanbul Maltepe'de Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için İlçe Seçim Kuruluna olağanüstü başvuru yaptı.

Maltepe seçim sonuçlarının iptali için MHP başvuru yaptı!

Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlanırken, lçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için sabah saatlerinde çalışmalara başlamıştı.

Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

YSK BAŞKANI SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Öte yandan YSK Başkanı Sadi Güven, makamına gelişinde gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Ayrıntılar geliyor...

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