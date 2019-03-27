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Maltepe'de kazı sırasında top mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Maltepe'de kazı sırasında top mermisi bulundu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de su kanalı yapmak için yapılan kazı sırasında, eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Yolu Sokak üzerinde bulunan bir tır garajı arazisinde, su kanalı yapmak için kazı yapan ekipler, toprağa gömülü halde top mermisi buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, kazıyı durdurarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi, imha edilmek üzere araca konularak boş bir araziye götürüldü.

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