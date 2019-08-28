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Maltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

MALTEPE'de kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, yoldan geçen minibüsün altında kaldı.

Maltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kamerada

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Motokurye olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Bir kebapçıda motkuryelik yapan A.Y (17) yönetimindeki 77 DF 351 plakalı motosiklet, caddede kırmızı ışıkta geçtikten sonra, Başıbüyük Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DP 9235 plakalı minibüsün altında kaldı. Motosikletin üzerindeki A.Y, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi morgun kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Maltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kameradaMaltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kameradaMaltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kameradaMaltepe'de minibüsün çarptığı motokurye öldü; kaza anı kamerada

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