HABER

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cevizli'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Alattin Ö. (60) gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 kilo 707 gram skunk, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Daha önce "taksirle yaralama" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Alattin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Van depreminin 8. yıl dönümüVan depreminin 8. yıl dönümü
PTT çalışanlarından harekata anlamlı destekPTT çalışanlarından harekata anlamlı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı maltepe polis tutuklama uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Kalın'dan '150 saat' açıklaması

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Malatya'da HDP Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Resulayn’da teröristlerin açtığı tünelleri kapatılıyor

Teröristlerin açtığı tünelleri böyle kapatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.