HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Maltepe’de yangında içeride mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

19.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Maltepe’de bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan Serhan Parlak’ı kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Parlak, sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri evde inceleme başlattı.
Çevre sakinlerinden Sefa Kadir Dinibütünoğlu, “Neden yandığı belli değil. İçeride bir kişi mahsur kalmıştı. Zaten itfaiye ekipleri onu sağ salim çıkardılar Allah’a şükür. Şu an görünürde bir şey yok gibi camlar filan kırıldı. Muhtemelen yangının etkisiyle oldu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Manukyan’ın mirasçısının evliliği iptal edildi, miras torunlarına kaldı

Manukyan’ın mirasçısının evliliği iptal edildi, miras torunlarına kaldı

Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'in son görüntülerini çeken kişi konuştu

Berk Ergier'in son görüntülerini çeken kişi konuştu

Doç. Dr. Halit Yerebakan kimdir ve nerelidir? Halit Yerebakan nerede çalışıyor?

Yerebakan kalp hastalıkları üzerine önemli çalışmalar yaptı

Bişkek-İstanbul seferini yapan THY uçağı Ankara’ya indi

THY uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kullanıcının iddianamesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakarette yeni gelişme

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.