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Maltepe'de yaşlı kadını öldürüp gasp eden şüpheli damat yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 22:06 | Son Güncelleme

MALTEPE'de Fatima K.

Maltepe'de yaşlı kadını öldürüp gasp eden şüpheli damat yakalandı

Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de Fatima K. adlı kadını öldürüp 5 bilezik ve 1 yüzüğünü gasp ettiği ileri sürülen, yaşlı kadının torununun eşi Mustafa K. gözaltına alındı. Altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlenen şüpheli cinayeti itiraf etti.
Aydınevler Mahallesi'ndeki evinde Fatima K., bugün saat 10.00'da ölü bulundu. İhbar üzerine sözkonusu adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve gittiklerinde Fatima K.'nın yüzüstü yatar vaziyette olduğunu, cüzdanının boşaltıldığı, kollarında olduğu belirtilen bileziklerin yerinde olmadığını tespit etti. Bunun üzerine kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirildi. Ceset üzerinde yapılan detaylı incelemede Fatima K.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakınlarının ifadesine başvururken kadının torununun eşi olan Mustafa K.'nin ifadelerini çelişkili bularak, onu gözaltına aldı.
Sorguya alınan Mustafa K. cinayeti işlediğini itiraf ederken, gasp ettiği bilezikleri bir kuyumcuya sattığını söyledi. Polis, satıldıkları yerden 5 bilezik ve 1 yüzüğü buldu. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

(FOTĞRAF)

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