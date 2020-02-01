HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 06:22 | Son Güncelleme

Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşen ve 3'ü polis aracı toplam 7 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden iki otomobil, Küçükyalı mevkisine geldikleri sırada maddi hasarlı kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 3 ayrı polis ekibi, yol üzerinde güvenlik önlemi almak ve kazaya müdahale etmek üzere araçlarını yol kenarına bıraktı. O sırada kazanın yaşandığı bölgeye gelen başka bir otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis araçlarına çarptı.

Toplamda 7 aracın karışmış olduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Polis araçlarına çarpan otomobildeki sürücü ve bir yolcu, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerindeki polislerden ikisinin de kaza sırasında yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştıTürk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
d100 karayolu maltepe trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Sevilen diziye veda ettiler

Sevilen diziye veda ettiler

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.