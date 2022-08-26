Maltodekstrin nedir? Maltodekstrin nedir? Kimler tüketebilir? Sporcular rahatlıkla tüketebilir mi?

Kolay sindirilir. Kana çabuk karışır. Kolay sindirildiği için çabuk enerji verir. Glisemik indeksi çok yüksektir. Bu neden sporcu içeceklerinde ya da supplementlerde kullanılır. Antrenman öncesi, antrenman sonrası ya da antrenman sırasında kullanılabilmektedir. Kişinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi hızlı bir şekilde sağlar. Hızlı sonuç sağlamak amaçlı iyi bir alternatif olarak görülür. Diyetisyen Gülçin Işık, özellikle katkı maddelerinin içerisinde çok sık karşımıza çıkan bir şeker ürünü olan “maltodekstrin” ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

SİNDİRİMİ KOLAY

Kolay sindirilmesi özellikle atlet gibi uzun süreli sporcularda çok elverişlidir. Çalışmalar göstermiş ki antrenman sırasında kullanımda sporcunun performansını olumlu etkilemiştir. Kolay emilen bir karbonhidrat kaynağı olduğu için performansı artırmaya yardım eder, antrenman sırasında ise dayanıklılığı artırır.

ZARARLARI NEDİR?

Besin değeri sıfıra yakındır. Şeker benzeri bir öğedir. 12 kalori civarıdır. Nişasta olarak bildiğimiz maltodekstrinde vitamin ya da mineral neredeyse hiç yoktur.

Kana çok hızlı karışması sebebiyle glisemik indeksi yüksek kabul edilir. İnsülin direnci olan, diyabeti olan kişilerde kan şekerini hızlı yükseltip, hızlı düşürdüğünden iştah artışını tetikler. Düşük glisemik indeks değeri 55’in altında olmalıdır. Orta glisemik indeks değeri: 51-69 civarında olmalıdır. 70’in üzeri ise yüksek glisemik indeks olarak kabul edilir. Maltodekstrinin glisemik indeksi 106-136 arasında değişiklik göstermektedir. Bu yüzden şeker hastalığını tetikleyebilir.

Sporcularda performansı artırmak amaçlı kullanılsa da herkese aynı etkiyi göstermez. Bu sebeple spor yapmayan bireylerde kullanımı daha sakıncalıdır. Kilo alımına sebep olabilir. Kilo almak isteyen bireyler için önerilebilir.

Bu besin öğesi yüksek oranda işlenmiştir. Bu sebeple de kronik hastalıkları tetiklemesi, hastalık oluşum riskini artırması söz konusudur diyebiliriz.

Bağırsakta bulunan bakterilerin gelişimini olumsuz etkiler. Yapılan çalışmalarda E. Coli benzeri zararlı bakteri oluşumunu arttırdığı görülmüştür. Başka diğer bir çalışmada ise antibakteriyel yanıtın azaldığı görülmüştür. Bağırsak florası için bu kadar olumsuz etki olması, uzun süreli kullanım için fazlaca önerilmez. Özellikle de bağırsak sorunları yaşayan bireylerin maltodekstrin tüketiminden uzak durması gerekir.

Bağırsak florasını bozmaya bağlı, zararlı bakteri gelişimine sebep olup, bakteriyel enfeksiyon riskini artırır.

Fazla kullanımda karın ağrısı, ishal, kusma, mide bulantısı gibi şikayetler görülebilir. Ayrıca kaşıntı da olası yan etkileri arasında yer almaktadır. Genellikle laktoz ile beraber kullanılır.



