Mama bulamayınca iki pandayı Çin'e iade ediyorlar

Kanada’daki Calgary Hayvanat Bahçesi, ağırladığı Er Shun ve Da Mao adlı iki dev pandayı besleyecek miktarda bambu bulamadıkları için hayvanları Çin’e geri göndermek zorunda olduklarını açıkladı.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, bambuların normalde Çin’den geldiği, ancak salgın önlemleri kapsamında uçuşların askıya alınması sonucu sevkiyatın durma noktasına belirtildi. Pandaların bir günde 40 kilo bambu tükettiğini vurgulayan yönetim, hayvanlara taze besin sağlamak için başka yollar aradıklarını ancak yine salgın nedeniyle pek çok lojistik sorunla karşılaştıklarını aktardı.

Salgında ikinci bir dalga yaşanması halinde durumun daha da kötüleşmesinden korkan yönetim, bu kararı almak durumunda kaldıklarını vurguladı.

'ÇOK ZOR BİR KARARDI'

Hayvanat bahçesinin yöneticisi Clément Lanthier, “Bu zorlu ve benzeri görülmemiş zamanlarda Er Shun ve Da Mao için en iyi yerin, bambunun bol ve kolay ulaşılabilir yerler olduğuna inanıyoruz. Bu çok zor bir karardı ancak sevdiğimiz ve bakımını yaptığımız hayvanların sağlığı ve refahı her zaman önce gelir” dedi.

Er Shun ve Da Mao, 2014 yılında Kanada’ya gelmişti. ‘Panda diplomasisi’ kapsamında Çin’le yapılan anlaşma gereği, iki pandanın da 2023 sonuna kadar Kanada’da kalması planlanıyordu. Dev pandalar, korunması gereken türlerden kabul ediliyor.

