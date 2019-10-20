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Manastırda Mehmetçik için dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Mardin Deyrüzzaferan Manastırı’nda Türkiye’de bulunan azınlık cemaatleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK ve YPG’ye karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerler için bir araya gelerek dua etti.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye sınırındaki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Türkiye’deki azınlık cemaatlerinden destek geldi.

Manastırda Mehmetçik için dua edildi

Mardin Deyrüzzaferan Manastırı’nda Türkiye’de bulunan azınlık cemaatleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK ve YPG’ye karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerler için bir araya gelerek dua etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye sınırındaki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Türkiye’deki azınlık cemaatlerinden destek geldi. Mardin’deki Deyrulzafaran Manastırı’nda Türkiye’de bulunan Rum ve Ermeni cemaati, Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan, Süryaniler, Musevi cemaati, Turanidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Timeteos Samuyel Aktaş, İstanbul Ankara ve İzmir Süryani Kadim Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, Adıyaman ve Çevre iller Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Grigorios Melki Ürek, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Keldaniler, Keldani Asuri Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Mgr. François Yakan katıldı.
İstanbul Rum Ekümenik Patriği Bartholomeos’un yazılı mesajı Corc Kasapoğlu tarafından okundu. Törende Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva video mesajı yayınlayarak, Hamambaşılık makamından Yusuf Altıntaş tarafından temsil edildi. Dua törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın da arasında yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.
Deyrülzaferan Manastırı’da Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz’ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söylendi.
Metropoliti Saliba Özmen ayin sonunda yaptığı açıklamada, evrensel bir ilkenin ve insani bir ışığın etkisiyle toplumsal barışı, istikrarı, huzuru yüceltmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Törende TSK’nın terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerin selameti için, Türkiye’nin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim vatanlarına kavuşabilmesi için topluca dua edildi.
İstanbul Ankara ve İzmir Süryani Kadim Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, "Biz Süryaniler 5 bin 500 senedir bu topraklarda yaşıyoruz. Osmanlı döneminde, cumhuriyet döneminde hep devletimizin yanında yer aldık. Ülkemizin kalkınması için hem dua ediyor ve kalkınması için destekliyoruz. Ordumuz için dua ediyoruz. Ordumuzun askerler için dua ediyoruz. Şehitlerimize tanrıdan rahmet diliyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. Ailelerine teselli ve sabır diliyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Büyük geniş bir aile oluşturuyoruz. Hepimiz aynı geminin içindeyiz” dedi.

Manastırda Mehmetçik için dua edildi

Manastırda Mehmetçik için dua edildi

Manastırda Mehmetçik için dua edildi

Manastırda Mehmetçik için dua edildi

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