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Manavgat Sahili'nde ortaya çıktı! Şaşırtan manzara

11.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sahilde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokuna rastlandı. Osman Ergin, "Kızılağaç'ta 17 yıldır böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Pandemi nedeniyle özellikle de son kapanma döneminde sahillerin tamamen boş kalması doğadaki canlıların işine yaradı" dedi.

Manavgat Sahili'nde ortaya çıktı! Şaşırtan manzara

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları, Manavgat ilçesi sahilinde ortaya çıktı. İlçenin turizm bölgesi Kızılağaç'ta haziranda açılması beklenen yeni sezon hazırlığı için sahilleri temizlemeye giden turizm çalışanları Akdeniz fokunun kıyıya yakın noktada yüzdüğünü fark etti. Önce şaşıran çalışanlar daha sonra cep telefonları ile foku çekerek, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"17 YILDIR İLK KEZ KARŞILAŞTIM"

KITUYAD Başkanı Osman Ergin, 17 yıldır Kızılağaç bölgesinde bulunduğunu belirterek, hayatında ilk defa bir Akdeniz fokunu sahilde gördüğünü söyledi. Ergin, "Kızılağaç bölgemizde turizm sezonuna yönelik hazırlıklarımız devam etmekte. Bu süreçte sahilde yapılan çalışmaları denetlediğimizde gördüğümüz ilginç bir olay bizleri şaşırttı. Kızılağaç'ta 17 yıldır böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Pandemi nedeniyle özellikle de son kapanma döneminde sahillerin tamamen boş kalması doğadaki canlıların işine yaradı. Şöyle ki daha önce uzaktan bile göremediğimiz fok balıklarını iskelelerimizin altında avlanırken ve dinlenirken görmekteyiz. Turistlerden boşalan alanları da doğanın gerçek sahiplerinin aldığını düşünüyorum" dedi.

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İHA


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