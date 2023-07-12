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Manavgat'ta feci kaza! Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 ölü

12.07.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldıkları otelin önündeki yaya geçidini kullanan Çekya uyruklu 2 kadın turiste, tur midibüsü çarptı. Feci kazada 2 kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yolda aydınlatmaların ve trafik ışıklarının yanmadığı, tur midibüsünün de aşırı hızlı olduğu bildirildi.

Manavgat'ta feci kaza! Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 ölü

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Kara Yolunda dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki M.L'nin kullandığı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.

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DİĞER TURİSTLER SON ANDA KURTULDU

Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçmayı başardı. 2 turist ise midibüsü fark etmeyerek yollarına devam edince tur midibüsünden kaçamadı. Turistlerden birisi midibüsün altında kalırken, diğer turist midibüsün önünde bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti.

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Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cesetleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çevredeki otellerde kalan turistler yol kenarına çıkarak yaşananları meraklı bakışlarla izlediler.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsü fark eden turistlerden bazılarının geri çekildiği, iki turistin ise yollarına devam edip midibüsün altında kaldıkları anlar görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manavgat

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