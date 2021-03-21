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Manavgat’ta kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu

21.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kafası bedeninden ayrılmış çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi’nde dün saat 17.20 sıralarında Taşkesiği mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı ve ölmüş olabileceği ihbarı yapıldı.

Manavgat’ta kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kafası bedeninden ayrılmış çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi’nde dün saat 17.20 sıralarında Taşkesiği mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı ve ölmüş olabileceği ihbarı yapıldı. Verilen adrese gelen jandarma ekipleri, yola 20 metre uzaklıkta çam ağacının altında bir erkek cesedi buldu. Çürümeye yüz tutmuş cesedin kafasının olmadığı belirlenirken, cesedin yanında bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve bir adet kapalı cep telefonu bulundu. Yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunan kafatasında ise mermi giriş ve çıkış delikleri tespit edildi. Cesedin yabani hayvanlar tarafından tahrip edilerek tanınmaz hale geldiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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