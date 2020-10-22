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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

Antalya’da istihbarat çalışması sonucu jandarma tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturu madde, silah ve para ele geçirildi.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’da istihbarat çalışması sonucu jandarma tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturu madde, silah ve para ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Side mahallesinde bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 1 adet Sigsasuer marka el yapımı, 7x65 mm tabanca, 8 gram kokain ve 26.000 TL ele geçirildi. Evde ikamet ettikleri belirlenen ve gözaltına alınan A.D. ve R.Ç. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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