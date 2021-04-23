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Manchester United'ın eski yıldızı Ryan Giggs'e kadına şiddet suçlaması

23.04.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın eski yıldız oyuncularından Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs'e resmen iki kadına saldırı suçlaması yöneltildi.

Manchester United'ın eski yıldızı Ryan Giggs'e kadına şiddet suçlaması

Manchester United'ın eski yıldız oyuncularından Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs'e resmen iki kadına saldırı suçlaması yöneltildi.

Giggs, geçen Kasım ayında Manchester yakınlarındaki Salford'daki bir adreste, 30'lu yaşlarındaki bir kadına yönelik basit yaralama, 20'li yaşlardaki bir kadına yönelik de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.

Giggs'e ayrıca, 2017-2020 arasında da cebri daranışlarda bulunma suçlaması yöneltildi.

Şartlı serbest kalan Giggs, 28 Nisan'da mahkemeye çıkacak.

Manchester Polisi'nden yapılan açıklamada, 1 Kasım gecesi, Worsley'deki bir adreste şiddet ihbarı alındığını ve polislerin bu adrese gittiğini açıkladı.

Galler Futbol Federasyonu, bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımın başında Yardımcı Menajer Robert Page'in olacağını teyit etti.

Page'in yardımcılığını ise Albert Stuivenberg yapacak.

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