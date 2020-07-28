Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı

Widders, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada da sağlık biriminin Ryanair ile iletişime geçmeye ve uçaktaki diğer yolcuların bilgilerine erişmeye çalıştıklarını söyledi. Widders, "Şimdiye kadar bir yanıt almadık" dedi.

Bild gazetesine konuşan Berlin'in Spandau bölgesi yerel sağlık birimi yetkilisi Gudrun Widders, aileden hiçbir ferdin hastanede tedavi olmak istemediğini söyledi.

Çifte, altı gün sonra koronavirüs teşhisi kondu. Şimdi ise, çiftin 9 ila 21 yaşları arasındaki dört çocuğu ile çocukların büyükanneleri de Covid-19 hastası.

Guardian gazetesinin haberine göre çift ile temasta bulunan 50 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınanlardan 13'ünün Covid-19 testleri pozitif çıktı.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki tatillerinden Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen bir Türk çiftte koronavirüs görülmesi üzerine Almanya da acil temas takip uygulaması başladı.

Ryanair ise Alman yetkililere gerekli bilgileri sunduklarını söyledi.

Havayolu şirketinden bir sözcü, "Ryanair düzenli olarak, yolcuların iletişim bilgilerini talep eden kamu sağlığı yetkilileriyle temas halinde" dedi. Guardian'a konuşan sözcü, Berlin'in Spandau bölgesi sağlık yetkililerinin şirketle 22 Temmuz'da iletişime geçtiklerini ve Avrupa kişisel veri koruma düzenlemesi GDPR kapsamında gerekli belgelerin sağlanması için yanıt verdiklerini ifade etti. Sözcü ayrıca, Alman sağlık yetkililerinin ise beş gün sonra cevap verdiğini ve istenilen yolcu bilgilerini kendilerine ilettiklerini belirtti.

Ama aynı uçaktaki bir yolcu Guardian'a ulaşıp havayolu şirketinin kendisiyle iletişime geçmediğini ve kaygılı olduğunu söyledi.

Guardian'a ulaşan yolcu Anthony Harrison, "Uçakta Covid-19 bulaşmış olma ihtimaliyle ilgili Ryanair'dan herhangi bir iletişim olmadı" dedi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede temas takip uygulamaları büyük önem taşıyor.

Diğer yandan pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamalarıyla Ryanair, easyJet, British Airways ve Virgin Atlantic gibi Britanya'daki birçok havayolu şirketi de mali sıkıntılar yaşıyor, on binlerce kişinin işine son veriyor.