Mancini 'mucizesi' İtalya basınında: 'Silahları dostluk ve neşe'

İtalya'nın 53 yıl aradan sonra Avrupa Futbol Şampiyonu olmasının ardından milli takım teknik direktörü Roberto Mancini ülkede kahraman statüsüne erişti. İtalya, 2018'de Dünya Kupası'na katılamayan milli takımın enkazından bir şampiyon çıkaran Mancini'nin yarattığı "mucizeyi" kutluyor.

İtalyan basınına göre Mancini'nin bir sonraki hedefi Dünya Kupası.

EURO 2020 finalinde dün akşam İngiltere'yi yenerek kupayı kazanan İtalya, tarihinde 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. İtalyan basını bu başarının analiz edildiği haberlerde Teknik Direktör Mancini'yi ve yaptığı "devrimi" övdü.

Gazetelerin neredeyse tamamı, Mancini'nin EURO 2020 sırasında yaptığı açıklamalarda ısrarla oyuncularına eğlenmeyi unutmamaları çağrısı yapmasına ve "Bu nihayetinde bir oyun" sözlerine yer verdi.

La Stampa gazetesi dünkü zafer için Mancini'yi baş sayfasından, "mükemmel bir teknik direktörün mucizesi" sözleriyle kutladı.

"2018'de Dünya Kupası'na girememenin yarattığı aşağılanmanın ardından" milli takımın dün akşam Londra'da yeniden parladığını, "vizyoner" Mancini'nin takıma onurunu geri kazandırdığını yazdı.

La Stampa, 34 maçtır yenilmeyen İtalya milli takımının çalıştırıcısı Mancini için "vizyoner" ve "dahi" gibi sıfatlar kullandı. "Oynayın ve eğlenin: Mancini'nin formülü basit ama cesaret gerektiriyor" dedi.

Corriere della Sera'ya göre Mancini'nin bu başarıdaki "silahları" arasında takım içinde "dostluk ve neşe" atmosferi yaratması da yer alıyor.

Gazete Mancini'yi "yatıştırıcı ve neredeyse sihirli bir şekilde bir fikrin doğmasına yardımcı olan bir ebeye" benzetti. "Mancini'nin final maçından önce 'Neşe içinde oynamaya devam edelim' demesi tesadüf değildi" diye yazdı.

La Repubblica da teknik direktörü İtalya'da sıklıkla kullanılan kısaltma adıyla anarak "Başyapıtta Mancio unsuru var" başlığını kullandı.

Gazete, Mancini'nin milli takıma seçtiği oyunculardan birçoğunun kendi takımlarında "kıymetlerinin bilinmediğini" belirtti ve "Milan, Locatelli'yi anlamadı; Inter, Bonucci'yi hemen feda etti; Juve, Immobile'ye hiç şans tanımadı" örneklerini verdi. Milli takım oyuncularına ilk başta kimsenin güvenmediğini yazan gazete, "Mancini'nin onlara itibar etmesi delilik gibi görüldü" hatırlatması yaptı.

'Büyüledi'

La Repubblica, Mancini'nin milli takımdaki bu stratejisinin birinci lig takımları tarafından da uygulanmasını tavsiye etti ve "Şampiyon oyuncuları yurtdışında arama stratejisi zafer getirmedi. Bu, kulüplere bir ders olsun" dedi.

Il Resto del Carlino gazetesi de Mancini'nin başarısını söyle aktardı:

"Milli takımın art arda kazandığı ve yenilmediği maç sayısında rekor kırdı. Gençlerden oluşan, lider oyuncusu olmayan bir takımı zirveye taşıdı. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, tüm Avrupa'yı şaşırttı, büyüledi ve yeteneğinden söz ettirdi."

Gazete, Mancini'nin memleketi Jesi kentinde kendisinden, "mütevazı, ciddi, ihtiyatlı ama asla çatışmacı değil" diye söz edildiğini de yazdı.

Roberto Mancini ile milli takımın EURO 2020 delegasyon başkanı Gianluca Vialli'nin dostluğunun takıma yansıması da İtalyan basınının üzerinde durduğu bir unsur. La Gazzetta dello Sport, Mancini ile Vialli'nin dünkü zafer sonrası sarılması ve gözyaşlarını başlığa taşıyarak "Milli takımı hak ettiği yere taşıyan bu zaferin gerçek kahramanları onlar" dedi. Mancini ile Vialli'nin geçmişte Sampdoria takımında beraber oynamalarından bu yana yakın dost olduklarını hatırlatan gazete, şöyle yazdı:

"Gianluca Vialli ve Roberto Mancini, ayakları yere basan bir rüya inşa etmeyi başardılar. Gözyaşları, hayallerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlatıyor. İkisinin arasında, gerçek ve derin bir dostluk var ve bu bağ daha ilk günden itibaren kararlı bir şekilde bir takım yarattı."

