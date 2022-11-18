Mangal severlerin mutlaka edinmesi gereken dayanıklı ve uzun ömürlü ızgara mangal çeşitleri

Açık havada mangal yapmayı seviyorsanız harika bir liste ile karşınızdayız. Dökümden katlanır modellere, grillden ayakta kullanacağınız büyük ızgaralara kadar her türlü mangal modelini sizin için bir araya getirdik. Sık sık mangal yapmayı seven, ızgara partileri düzenlemekten hoşlanan biriyseniz gelin en güzel mangal seçeneklerine hep beraber bir göz atalım.

1. Katlanır özelliği ile yer kaplamaz: Mizan Katlanabilir Mangal

Hafta sonları mesire alanlarına veya açık havaya gidip mangal yakmayı seviyorsanız sıradaki ürün, tam size göre. Mizan Katlanabilir Mangal, katlandığında âdeta hiç yer kaplamaz. Krom malzemesi sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılan mangal, kurmak için herhangi bir vidalamaya ihtiyaç duymaz. Oluklu ızgarası pişirme esnasında akan yağların kömüre damlayıp duman yapmasını engeller.

2. Mangal partisi yapmayı sevenlere: Binbirreyon Tekerlekli Mangal

Arka bahçenizde sık sık mangal yapmayı seviyorsanız Binbirreyon Tekerlekli Mangal'a bayılacaksınız. Tekerlekli ayağı, ahşap detayları ve rüzgâr kesicisi ile tam bir set olan ürün; mangal keyfini çok daha eğlenceli bir hâle getirir. İdeal boyutu sayesinde ayakta kullanılabilen ızgara, evde mangal partileri vermek için uygun. Yanlarda ve orta kısımda sehpası bulunan modeli severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

3. Pratik bir mangal arayanlara: Fethiye Toptan Portatif Ayaklı Mangal

Hem evin bahçesinde hem dışarıda mangal yakmaya imkân tanıyan Fethiye Toptan Portatif Ayaklı Mangal, büyük boyuyla beğenilen ürünlerden biri. Ayaklı tasarımı sayesinde rahat kullanılır. Ahşap saplı ızgara teli ile gelen mangal, iki parçadan oluşur. Zahmetli bir kurulum gerektirmeyen ürünü dakikalar içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Mangal partilerinizin vazgeçilmezi hâline gelecek ürüne mutlaka bir şans verin!

4. Sökülebilir ayaklarıyla taşıması çok kolay: Hiper Paslanmaz Kalite Mangal

Kaliteli paslanmaz malzemeden üretilen Hiper Paslanmaz Kalite Mangal, ayaklı yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sunan, harika bir ürün. Yerden yüksek oluşuyla rahat bir şekilde oturarak da kullanabileceğiniz mangal, bu sayede ızgara yapmayı daha keyifli hâle getirir. Sökülebilir ayaklarıyla arabanın bagajına rahat bir şekilde sığar. Böylelikle dilediğiniz her yerde mangal keyfini yanınızda taşıyabilirsiniz.

5. Bahçede ızgara keyfi de bir başka: Weber Compact Kettle Kömürlü Mangal

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Tekerlekli ayakları sayesinde her yere çok rahat taşınabilen Weber Compact Kettle Kömürlü Mangal, lezzetli yemekler yapmak için oldukça ideal. Üst kapağında hava kanalları bulunan ürün, bu sayede ateşi kontrol etmeyi kolaylaştırır. Mangalın kapağında ısı korumalı sap, altında ise közlerin etrafı kirletmesini engelleyen bir kül kabı mevcut. Yaz kış mangaldan vazgeçemiyorsanız ürün, tam size göre!

6. Piknik mangalı arayanlara: İklim Kamp Campout Piknik Mangalı

Piknik yapmayı sevenler için İklim Kamp Campout Piknik Mangalı, en ideal seçeneklerden biri. 30x45 santimetre ölçülerine sahip olan mangalın iç hazne derinliği ise 7 santimetre. Model, içerisinde yer alan yağ haznesi sayesinde yağların kömüre damlayarak duman oluşturmasını engeller. Isıya dayanıklı boya ile boyandığı için uzun yıllar aynı görünümünü korur. Katlanarak kolayca taşınan modeli incelemeden alacağınız mangala karar vermeyin, deriz!

7. Ömürlük bir ürün: Lava Döküm Mangal

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Tamamen çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen Lava Döküm Mangal, sağlam yapısı ile dikkat çeken ürünlerden biri. Döküm malzemesiyle ısındıktan sonra ısıyı eşit şekilde yüzeye dağıtır. Böylece yemeklerin besin değerlerini koruyarak pişmesini sağlar. Ayrıca yapışmaz yüzeyi sayesinde kolay temizlenir. Tüm fırın ve ocaklarda da rahatlıkla kullanılabilen mangal ile lezzetli yemeklere imza atabilirsiniz!

8. Geniş ve kalabalık aileler için ideal: İklim Demir Mangal

Bahçede, piknikte, kampta ya da doğa gezilerinde mangal yapmayı sevenler için ideal olan İklim Demir Mangal, kullanışlı ızgara seçenekleri arasında yer alır. Geniş yüzeyi kalabalık ailelere yetecek kadar ızgara yapılmasına imkân verir. Ürünün ahşap saplı oluklu ızgarası, kullanım kolaylığı sağlar. Eğer yıllarca mangal keyfinde size eşlik edecek kaliteli bir ürün arayışındaysanız modele göz atmanızda fayda var.

9. Kömürle uğraşmak istemeyenlere: Orcamp Lav Taşlı Tüp Uyumlu Mangal

Orcamp Lav Taşlı Tüp Uyumlu Mangal, kömürle uğraşmak istemeyen kişiler için pratik çözümlerden biri. Tüp ile çalışan mangalın altında yanan ateş, lav taşını ısıtarak mangalı hazır hâle getirir. Bu sayede lav taşının kor etkisi, et ve sebzelerinizin közde pişmiş gibi olmasını sağlar. Herhangi bir şekilde köz veya is çıkarmayan ürün, yeni favoriniz olmaya aday!

10. Profesyonel kalitede ürün arayanlara: Guruss Go Grill Tam Set

Bir adet döküm ızgara, bir adet tutuşturma bacası ve taşıma çantasıyla gelen Guruss Go Grill Tam Set, profesyonel mangal seti arayanlar için harika bir alternatif. Mangal, katlanabilir ayağı sayesinde kullanılmadığında yer kaplamaz ve rahat taşınır. Kapağı kapalıyken üzerindeki göstergeden iç hazne sıcaklığını görebilirsiniz. Modeli indirect pişirme teknikleri için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.