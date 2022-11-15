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Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

15.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et ve sebzelerde mangal lezzetini arayanlar için üretilen pek çok mangal çeşidi bulunuyor. Elektrik, gaz ya da kömür ateşi ile kullanılabilen mangal çeşitleri ihtiyaca göre kolaylık sunuyor. Mangal lezzetini eve taşımak isteyenler için özel olarak tasarlanan elektrik ya da gazla çalışan modeller, bu keyfi kış aylarında da yaşamanızı sağlıyor. Siz de derlediğimiz mangal çeşitlerine göz atarak ihtiyacınıza yönelik seçim yapmaya ne dersiniz?

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

İçindekiler

  • Mangal ızgarası nasıl olmalı?
  • 1. Sağlıklı lezzetler için: Lava Döküm Mangal Izgarası
  • 2. Kokusuz ve dumansız lezzetler için: İnova Büyük Boy Elektrikli Izgara
  • 3. İstediğiniz her yerde: George Foreman Izgara
  • 4. Her damak zevkine uygun lezzetler için: Severin Raclette Mangal
  • 5. Şık görünüm: Lava Döküm Mangal Izgara Set
  • 6. İster kamp ateşi ister mangal: MaxxGarden Bahçe Şöminesi
  • 7. İkisi bir arada: Sinbo Izgara-Tava Kokusuz Dumansız Barbekü
  • 8. Kolay kullanım: Mucize Izgara Stovetop Grill
  • 9. Portatif bir ürün: Nurgaz Kara Mangal
  • 10. Yeni nesil bir model: IGRILL Bbq Döküm Plate Izgara

Köz ya da diğer bir deyişle is kokusunu et yemeklerinde sevmeyen pek az insan var. Bu nedenle ızgara yemek çeşitleri çok seviliyor. İster dış ister iç mekânda kullanabileceğiniz birçok mangal çeşidi mevcut. En lezzetli ızgara çeşitlerini yapabilmeniz için tam on farklı modeli sizler için listeledik. Gelin, birbirinden kaliteli ve uzun yıllar size eşlik edecek ürünleri hep birlikte inceleyelim.

Mangal ızgarası nasıl olmalı?

Et ürünlerini pişirebileceğiniz mangal ızgarası çeşitleri, gıda ile temas hâlinde olduğundan seçeceğiniz modelin sağlığa zararlı herhangi bir madde içermemesi gerekir. Eğer aklınızda "Mangal ızgara nasıl temizlenir?" gibi bir soru varsa ürünü daima aşındırıcı temizleyicilerden uzak bir şekilde temizlemek gerektiğini söyleyelim. Mangal hangi materyalden üretilmişse ona uygun temizleyici maddeleri seçebiliriniz.

1. Sağlıklı lezzetler için: Lava Döküm Mangal Izgarası

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

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%100 demir döküm olan Lava Döküm Mangal Izgarası, geri dönüştürülebilir materyal ile üretildiği için çevre dostu bir ürün. Pişirilen gıdaların ızgaraya yapışmasına engel olur ve gıdaları sadece mühürler. Böylece oldukça kolay bir temizleme olanağı sunar. Mangal ızgara ayaklı olduğu için hem köz hem fırın ya da ocak üzerinde kullanılabilir. İki yanında yer alan tutma sapları sayesinde rahat taşınır. Kolay temizlenebilen yüzeye ve geniş kullanım alanına sahip olan bir mangal ızgarası arıyorsanız gönül rahatlığı ile ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

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2. Kokusuz ve dumansız lezzetler için: İnova Büyük Boy Elektrikli Izgara

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

En pratik pişirme materyalinden biri olan emaye, geçmişten günümüze popülerliğini korumaya devam ediyor. İnova Büyük Boy Elektrikli Izgara da eşsiz lezzette yemekler pişirebilmeniz için içerisinde emaye tepsi barındırıyor. Model, ızgarasının yanı sıra emaye tepsisi sayesinde sulu yemek pişirme olanağı da sağlıyor. Izgaranın elektrikli olması, ürünün koku ve duman çıkarmasına engel olduğu için ev içerisinde kullanılmasına imkân tanıyor. Böylece istenen her an ızgara çeşitleri mangal lezzetiyle yapılabiliyor. Ürün sayesinde soğuk kış aylarında da mangal keyfini evinize taşıyabilir, sevdiklerinize kısa sürede lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

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3. İstediğiniz her yerde: George Foreman Izgara

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

Mangal ızgara temizleme konusunda zorlanmayacağınız ürünlerden biri olan GGeorge Foreman Izgara, çıkarılabilir plakaları sayesinde kolaylıkla temizlenebiliyor. Ayrıca çıkabilen parçaları bulaşık makinesinde temizlemek için de uygun. Seramik malzemeden üretilen ürünü ister iç ister dış mekânda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özel yüksek ayakları, balkonda ya da bahçede zahmetsizce kullanım olanağı sağlar. Elektrikle çalışan ürün; sıcaklık göstergesi, yağ damlama tepsisi ve beş farlı sıcaklık ayarı gibi özellikler sunar. Her yerde kullanabilmenizi sağlayacak ızgara ile lezzetli et ve sebzeler pişirebilir, sevdiklerinizle geçirdiğiniz keyifli anılar biriktirebilirsiniz.

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4. Her damak zevkine uygun lezzetler için: Severin Raclette Mangal

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

Pişirme bölmesinde döküm plakası haricinde bir de doğal ızgara taşı kullanılan çok yönlü bir mangala ne dersiniz? Hem et çeşitlerini hem sebzeleri rahatlıkla pişirebilmeniz için özel olarak tasarlanan Severin Raclette Mangal, lezzet konusunda da iddialı. Üç çeşit gıdayı aynı anda pişirebilme olanağını sunan ürün, tezgâh ya da masa üzerinde kullanılabiliyor. Elektrik ile çalışan ızgara farklı ısı ayarına sahip. 28,2x57x14,8 cm mangal ızgara ebatlarına sahip ürün, çok yer kaplamıyor. Et ve sebzeleri daha sağlıklı bir şekilde pişirebilmek için ürünü değerlendirmenizi öneririz.

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5. Şık görünüm: Lava Döküm Mangal Izgara Set

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

"En iyi mangal ızgarası nasıl olmalı?" derseniz gıdaların besin değerini koruyan döküm malzemeli ızgara çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Çünkü mangal ızgara döküm malzemeyle üretilmişse daha sağlıklı bir pişirme süreci sağlar. Közlü kullanıma sahip Lava Döküm Mangal Izgara Set'i ister balkonda ister bahçe ya da kampta kısacası her yerde kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde de yıkamaya elverişli olan döküm setini tutma sapları sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir çevre için herhangi bir zararlı madde içermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen bir ürün arıyorsanız mangalı değerlendirebilirsiniz.

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6. İster kamp ateşi ister mangal: MaxxGarden Bahçe Şöminesi

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

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Hem çevreyi ısıtmak hem yiyecek pişirmek için ideal bir ürün olan MaxxGarden Bahçe Şöminesi ile bahçenizin ve pikniklerin tadını çıkarabilirsiniz. Kıvılcım engelleyen özel kapağı, güvenli kullanım sağlar. Ürünü uygun şartlar altında terasta da kullanabilirsiniz. Kömür ya da odunla elde edeceğiniz ateş, köze döndüğünde ürünü ızgaraya dönüştürebilirsiniz. Çelik alaşımlı olan ürünün portatif tasarımı, kolay katlama ve taşıma olanağı sağlar. 50x50x50 cm mangal ızgara ölçülerine sahip olan ürünü aracınızda da kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Modeli kamp ateşi ve yiyecek pişirmek için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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7. İkisi bir arada: Sinbo Izgara-Tava Kokusuz Dumansız Barbekü

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

Alüminyum pişirme yüzeyine sahip Sinbo Izgara-Tava Kokusuz Dumansız Barbekü'yü hem tava hem ızgara olarak kullanabilirsiniz. Eğimli yapısı ve yağ tepsisi, gıdalar pişerken çıkan yağ veya sıvıların etrafa yayılmadan kolayca tutulmasını sağlar. Elektrik ile çalışan ürünü mutfağınızda ya da elektrik bağlantısı bulabileceğiniz her mekânda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça hafif ve kolay taşınabilir yapısı ile ızgarayı her yere rahatlıkla götürebilirsiniz. Siz de ürünü tercih ederek sağlıklı bir şekilde en lezzetli yiyecekleri pişirebilirsiniz. Temizliği sırasında aşındırıcı ürün kullanmamanız gerektiğini ise hatırlatmamızda fayda var.

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8. Kolay kullanım: Mucize Izgara Stovetop Grill

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

İster evde ocak üzerinde ister kampta piknik tüpünde kullanabileceğiniz Mucize Izgara Stovetop Grill ile lezzetli et yemekleri ve sebzeler hazırlayabilirsiniz. Greblon kaplamalı granit ızgara, yanmaz ve yapışmaz bir yüzeye sahip. Ateş yakmak için ekstra bir çaba harcamaya gerek kalmadan ürünü elektrikli ve seramik malzemeye sahip modeller dışındaki gazla çalışan ocaklarda kullanabilir, istediğiniz yiyecekleri lezzetini kaybetmeden pişirebilirsiniz. Ayrıca ürünün parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Yağ toplama bölmesi sayesinde ızgara çeşitlerini lezzetini kaybetmeden kolaylıkla pişirebilirsiniz. Kullanımı son derece kolay ve temizliği rahat olan ızgarayı kaçırmayın!

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9. Portatif bir ürün: Nurgaz Kara Mangal

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

Gövdesi emaye, ızgara kısmı krom kaplama olan Nurgaz Kara Mangal, kaliteli malzemesiyle uzun yıllar size eşlik eder. Ürün, mangal olarak kullanılabildiği gibi keyifli doğa gezilerinizde kamp ateşi için de kullanılabilir. Et ve sebzeleri odun ya da kömür ateşinde pişirmenizi sağlayan model, katlanarak kolay taşınır. Ayrıca ürünü rahatlıkla muhafaza edip taşıyabilmeniz için özel tasarım çantasıyla size ulaşır. En keyifli doğa gezilerinde, pikniklerde ve bahçede lezzetli ızgara çeşitleri ve közlenmiş sebzeler elde etmek için ürünü denemeye hazır mısınız?

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10. Yeni nesil bir model: IGRILL Bbq Döküm Plate Izgara

Lezzetine doyamayacağınız et ve tavukları pişirmenizi sağlayacak en iyi mangal ızgara çeşitleri

Yeni nesil ızgaralardan biri olan IGRILL Bbq Döküm Plate Izgara ile etleri pişirebilir, sebzeleri yanmadan ve yapışmadan kolayca közleyebilirsiniz. Gazlı ocaklarda kullanılabilen ürün, pişirme sonrasında kolayca temizlenir. Kaygan yüzeyi kalıntı bırakmadığı için aşındırıcı temizleyiciler kullanmanıza gerek kalmaz. Izgarayı sadece hafif deterjan ve yumuşak bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Isıyı eşit derecede dağıtan ürün, üzerindeki yiyecekleri de eşit derecede pişirir veya mühürler. Özel tasarımındaki olukları, yağ veya sıvıların birikesini sağlar. Böylece pişirme yaparken etrafın kirlenmesini engeller. Siz de eşsiz lezzetlere imza atmak isterseniz ürüne bir şans verebilirsiniz!

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