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  4. Manipülasyon tekniğinin böylesi! Dünyaca ünlü fenomen ifşa oldu

Manipülasyon tekniğinin böylesi! Dünyaca ünlü fenomen ifşa oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımları yapılmadan önce uygulamalarla kusurların ortadan kaldırılması artık gelenek haline geldi. Ancak gelinen son nokta görenleri hayrete düşürdü. Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, söz konusu modelin baştan sona bambaşka bir görünüme kavuşturulduğu görüldü. İşte ağızları açık bırakan o görüntüler...

Çinli sosyal medya fenomeni Coeyyy ve arkadaşının editlenmiş fotoğrafları sosyal medyayı sarsmış vaziyette. Öyle ki uygulamalar sayesinde tamamen başka bir görünüme kavuşan modelin paylaşımlarını takip edenlerin, hayranlıkla takip ettikleri kişiyi sokakta tanıması imkansız.

Sosyal medyada ortaya çıkarılan kamera arkası görüntülerle adını hafızalara kazınmasını sağlayan Coeyyy, kullandığı manipülatif tekniklerle sanal alemi kasıp kavurdu.

İşte öncesi ve sonrası ile Coeyyy'in o paylaşımları...

GERÇEK GÖRÜNTÜLERİ OLAY YARATTI

Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohonghshu'yu kullanan fenomen kızların fotoğraflarının gerçek görüntüleri bir facebook hesabında paylaşıldı.
New York Post'ta yer verilen habere göre, paylaşımı yapan Facebook hesabı ikilin öncesi ve sonrası fotoğraflarını kullandı.
Genç kızların paylaşımlarındaki hallerinin normal hayattaki görüntülerinden oldukça farklı olduğu gözler önüne serildi.
Gerçek görüntülerle sosyal medyada paylaşılan editlenmiş görüntüler arasındaki farka takipçileri bile inanamadı.
Çinli fenomenlerin gizlice çekilen fotoğrafları sosyal medyada fırtına estirmiş durumda.
Çinli fenomen Coeyyy, ifşa edilen görüntülerin ardından fotoğraflarını nasıl editlediğine dair video paylaşımlarında bulunmaya başladı.
İşte olay yaratan paylaşımların perde arkasında yaşananlar ve adım adım değişim evreleri...
Dünyaca üne kavuşan hesapta paylaşılan fotoğrafların uygulama hilesi olduğu kanıtlandı.
Bir sosyal medya platformunda yayınlanan paylaşımlarla ortaya çıkan gerçekler görenleri şaşkına çevirdi.
Düzenlenen fotoğrafların öncesinde çok farklı bir görünüme sahip olduğu ortaya çıkan modele bakın neler yapılmış...
Genç kadının bir program yardımıyla önce cildindeki lekeler yok ediliyor.
Ardından ten renginde değişiklik yapılıyor.
Elmacık kemikleri belirgin hale getiriliyor ve burnu değiştiriliyor.
Son olarak da uygulamalarla yapılan makyaj yardımı ile gözleri ve dudakları ön plana çıkarılıyor.

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