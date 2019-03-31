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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı üçüncü kez Cengiz Ergün

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:47 | Son Güncelleme

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak üçüncü kez başkan oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı üçüncü kez Cengiz Ergün

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak üçüncü kez başkan oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Millet İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, seçildi.
CENGİZ ERGÜN KİMDİR?
Cengiz Ergün, 1960 yılında Manisa'da doğdu. Üniversite lisans öğrenimini, Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı. Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da birçok projeyi hayata geçirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır. 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde, Manisa Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP'den tekrar aday oldu ve kazandı. Ergün, böylelikle 'Büyükşehir' statüsü kazandıktan sonra kentin ilk başkanı da oldu.

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