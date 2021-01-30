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  4. Manisa'da 5 asırlık çınar fırtınaya yenildi

Manisa'da 5 asırlık çınar fırtınaya yenildi

30.01.2021 19:44 | Son Güncelleme:
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Manisa'da 5 asırlık çınar fırtınaya yenildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin sembollerinden olan ve yaklaşık 5 asırlık çınar ağacı zarar gördü. İlçe genelinde çok sayıda ağacın da devrilmesi sonucu, araçlar zarar gördü.

Salihli ilçesinde aniden başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, bazı ağaçlar devrilirken Barış Mahallesi Tirebolu mevkiinde bulunan ve Salihli Belediyesi tarafından koruma altına alınan yaklaşık 430 yıllık çınar ağacının dalları devrildi.

BÖLGEDEKİ ÇOK SAYIDA EVE ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Dalların devrilmesi anında ağacın altında kimsenin olmaması, olası bir olayın önüne geçti. Asırlık çınar ağacının dallarının devrilmesi sonucu bölgedeki çok sayıda eve elektrik verilemedi.

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MAHALLE SAKİNLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tirebolu Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Kandemir, "Mahallemizin 430 yıllık ulu çınarı fırtınadan dolayı devrildi. Çok üzgünüz" dedi. Görkem Kandemir ise "Mahallemizin ve Salihli'nin ulu çınarı yıkıldığı için çok üzgünüz" dedi. Batuhan Keskin de sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı asırlık çınarın büyük bir gürültü ile devrildiğini ve çok korktuklarını söyledi. Keskin, asırlık çınarın zarar görmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Öte yandan ilçe genelinde çok sayıda ağacın devrilmesi sonucu araçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için yoğun çaba harcadı. (DHA)

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