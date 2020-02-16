HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da aranan zihinsel engelli kişiden kötü haber geldi

Manisa'da aranan zihinsel engelli kişiden kötü haber geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Manisa'da aranan zihinsel engelli kişiden kötü haber geldi

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yaşayan İhsan Koç'tan (69) geçen çarşamba gününden itibaren haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD, jandarma ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bölgedeki göletler, mağaralar arandı.

Arama çalışmalarının 4. gününde, Yenice Mahallesi Taşkesen mevkisindeki ormanlık alanda Koç'un cesedi bulundu.

Cesedin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındıGizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa köprübaşı

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı

Gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı

Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet! İfadesi ortaya çıktı

Hurdacı cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı evlerin boyuna yaklaştı

Drone ile görüntülendi! Evlerin boyuna yaklaştı

İstanbul'da sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Burdur Gölü alarm veriyor

'Kuruyup gittiğine seyirci kalmayalım'

Sultangazi'de korku dolu anlar: Mahallenin trafosu alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.