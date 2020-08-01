HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 01:03 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, mahalleliler yangını çaresizlikle izlemekle yetindi.

Manisa’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Yangın, Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköse Mahallesinde çıktı. Akşam üzeri çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli müdahale etti. Sarp bir bölgede çıkan yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler de havalanamadı. Kısmen kontrol altına alınan yangını mahallenin vatandaşları da çaresizlikle izledi.

Mahallelilerden Hüseyin Okur, yangına güçlükle müdahale edilebildiğini belirterek çaresizlik içerisinde bulunduklarını söyledi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
AW080319_12

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa'daki çıkan orman yangınıyla ilgili son dakika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Turgutlu Akçapınar’daki yangın saat 21:00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir şuana kadar 3 hektarlık ormanlık alan, yangından etkilenmiştir.” (İHA)

AW080319_09

AW080319_06

AW080319_01

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!
Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar varSilahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor

Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor

31 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

31 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Turizmcinin yüzü güldü! Bu yıl ilk

Turizmcinin yüzü güldü! Bu yıl ilk

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Diğer Haberler
Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

31 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları

31 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı

Kadavradan rahim nakli yapılmıştı: Bebeğini kucağına aldı

Klima bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Klima bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüs tanısı için kullanılacak

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüs tanısı için kullanılacak

Ünlü tatil merkezine üç günde 300 bin araç girdi!

Ünlü tatil merkezine üç günde 300 bin araç girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.