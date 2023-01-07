Manisa'da feci kaza! Park halindeki araca tır çarptı... İki kişi hayatını kaybetti

Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir’den Salihli istikametinde yolun sağ tarafında park halinde olan Şerafettin Gülmez idaresindeki araca aynı istikamette seyir halinde olan A.K. idaresindeki tır çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücü Şeraffettin Gülmez ve ablası Birgül Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Şerafettin Gülmez’in eşi S.G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü A.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

