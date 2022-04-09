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Manisa'da 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar, alanı tarım için kullanmış

09.04.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu’nun, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal ettiği tespit edildi. Selvioğlu hakkında tutanak tutularak adli ve idari işlem başlatıldı.

Manisa'da 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar, alanı tarım için kullanmış

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü.

2 MİLYON 420 BİN 779 TL İDARİ PARA CEZASI

Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile bölgeyi taradı. Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.

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GÖL ARAZİSİNİ TARIM AMAÇLI KULLANMIŞ

Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu'nun da göl arazini işgal ettiği tespit edildi. Kuruyan gölün eski haline getirilmesi konusunda daha önce birçok kez demeç vererek, su basılması çağrısında bulunan Muhtar Selvioğlu hakkında, dün 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği’ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu. Ayrıca muhtar hakkında başlatılan adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)


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