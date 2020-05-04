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  4. Manisa’da iftar öncesi feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa’da iftar öncesi feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 22:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişide yaralandı.

Manisa’da iftar öncesi feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, kaza, Soma-Savaştepe Karayolu’nun Sevişler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Savaştepe yönünden Soma’ya gelen Mehmet S.(42) idaresindeki tanker, iddiaya göre Sevişler mahallesinden karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkan Ali O.(53) idaresindeki araca çarptı, ardından karşı yönden gelen Gülay Ş. idaresindeki araca çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle üç araçta farklı yönlere savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ilk yardımına koştuğu yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Soma’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada Gülay Ş.(37) kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan oğlu M.Y.Ş’nin (12) ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Diğer araçtaki otomobil sürücüsü Ali O.’da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anını anlatan tır şoförü Mehmet S. Sevişler yönünden yola çıkan araç nedeniyle kontrolünü kaybettiğini belirtti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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