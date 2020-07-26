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  4. Manisa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Manisa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 01:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu.

Manisa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde seyir halindeki Mümin Ş.’nin (24) kullandığı otomobil ile aynı istikametteki Umut E.’nin (19) kullandığı motosiklet Çepnidere Kavşağında çarpıştı.

BACAĞI BARİYERLERE SIKIŞARAK KOPTU

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Umut E.’nin bacağı yol kenarındaki bariyerlere sıkışarak koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Umut E. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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