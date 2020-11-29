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Manisa'da korkunç olay! 86 yaşındaki kadın yanarak can verdi

29.11.2020 20:14 | Son Güncelleme:
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Manisa'da korkunç olay! 86 yaşındaki kadın yanarak can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Zeynep Bayram (86), hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sat 17.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Yayla Sokak’taki tek katlı evde çıktı. Zeynep Bayram’ın yalnız yaşadığı evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Zeynep Bayram'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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