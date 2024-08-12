HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da vahşet! 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü, o anlar kameraya yansıdı

Manisa'da vahşet! 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü, o anlar kameraya yansıdı

12.08.2024 00:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde 55 yaşındaki M.Ş , oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile öldürdü. M.Ş.’nin eziyet ederek kedileri katlettiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Yavru kedileri vahşice öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da vahşet! 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldürdü, o anlar kameraya yansıdı

Manisa'da vahşet dolu anlar yaşandı! Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi.

ACIMASIZCA VURDU!

55 yaşındaki M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü.

AW265331_02

Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.’yi gözaltına aldı. M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

(DHA-İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Manisa kedi
En Çok Okunan Haberler
Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Gece yurt dışına çıkacaklar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Ahmet Davutoğlu'ndan 'AK Parti' talimatı

Ahmet Davutoğlu'ndan 'AK Parti' talimatı

Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

Tuzla'da şantiyede göçük! Enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Tuzla'da şantiyede göçük! Enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.