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  4. Manisa'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Manisa'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

30.12.2023 23:48 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne giden B.A. (48) yönetimindeki 45 ZB 215 plakalı şehir içi minibüsü ile karşı yönden Alaşehir yönüne giden N.A. yönetimindeki otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı. Minibüsün sol ön çamurluğuna çarpan otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçarken, kazada otomobil sürücüsü N.A. şekilde, minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Olay yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Manisa Alaşehir Otomobil
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