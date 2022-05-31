HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...

Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...

31.05.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir çiftçinin zeytin bahçesinde su aramak için yaptığı sondajla başlayan ve Türkiye'nin merakla takip ettiği heyecanlandıran gelişmede güzel haber geldi. Su aramak için sondaj yapan çiftçinin bulduğu siyah sıvının petrol olduğu belirlendi. Sıvının numunesini alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri analiz sonuçlarını açıkladı. İşte heyecanlandıran gelişmenin detayları...

Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçi Mustafa Yüksel’in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddeden numune alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri, siyah sıvının çok kaliteli petrol olduğunu tespit etti.

p1

BÖLGEDE SONDAJ YAPILACAK

Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin (TPAO) analiz sonuçları açıklandı. TPAO’nun analiz sonucuna göre, çıkan sıvının yüzde 94’ü su, yüzde 6’sı ise petrol olduğu öğrenildi. Çıkan sonuçlara göre, TPAO’nun bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi.

p2

TPAO NUMUNE ALMIŞTI

Salihli’ye bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel’in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvıdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri 2 gün önce numune almıştı.

p3

"ÇOK KALİTELİ..."

Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi. "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi" diyen Bilen, "Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94’u su, yüzde 6’sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız" diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galip Öztürk gözaltına alındı iddiası!Galip Öztürk gözaltına alındı iddiası!
Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!

Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Ben Bahçeli değilim"

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Ben Bahçeli değilim"

İlginizi Çekebilir

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.