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Manisa'dan İran'a kaçırılan Dönenur için Bakanlık devrede!

14.12.2023 18:29 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 yıl önce Afganistan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından İran'a kaçırıldığı iddia edilen Dönenur B., Bakanlığın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi. Uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalıp, 1,5 yaşında bir erkek bebek dünyaya getirdiği ortaya çıkan Dönenur B., ailesine teslim edildi. Dönenur B. kendisini tekrar ailesine kavuşturan yetkililere teşekkür edip, "Bana bu zulmü yaşatan kişi inşallah yakalanır ve adalete teslim edil

Manisa'dan İran'a kaçırılan Dönenur için Bakanlık devrede!

Salihli'nin Emirhacılı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Dönenur B., iddiaya göre 2 yıl önce 12 yaşındayken başka bir mahallede çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi (26) tarafından kaçırıldı. Ailesi tarafından yapılan başvuru üzerine yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırmada Dönenur B.’nin İran'da olduğu tespit edildi. Çocuğun İran'da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yakından ilgilendiği olayın ardından Dönenur B., Türkiye'ye getirildi. Nagıp Cahit Yusufi'nin ise İran makamlarınca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

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'TORUNUMA KIZIMIN BULUNMASINDA EMEĞİ OLAN YÜZBAŞININ İSMİNİ VERDİK'

Dönenur B.’nin üvey babası Mesut Göceci, “Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan üvey kızıma kavuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçte bizlerin yanında olan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Kızımız ve torunumuz gayet sağlıklı. Bu arada 1,5 yaşında olan torunuma, kızımızın bulunması sürecinde büyük bir emeği olan komutanımızın ismini verdik. Kızımızı kaçıran Afgan, İran'dan sınır dışı edilmiş. Tekrar Türkiye'ye gelmesini istemiyoruz. Gelirse de inşallah yakalanır ve en ağır cezayı alır" dedi.

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'İNŞALLAH YAKALANIR VE ADALETE TESLİM EDİLİR'

Ailesine kavuşan Dönenur B. ise "Devletimiz sayesinde aileme yeniden kavuştum. Kaçırılma süreci ve sonrasında aileme yönelik çok fazla iftiralar atıldı. Bunları okuduğumda çok üzüldüm. Ayrıca bana bu zulmü yaşatan kişi inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir" diye konuştu.

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(DHA)

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Manisa Salihli
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