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MANİSA İMSAKİYE 2023: Manisa sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Manisa ilk sahur ve iftar saatleri

21.03.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa sahur ve iftar saatleri, Ramazan ayına az bir zaman kala merak edildi. ''11 Ayın Sultanı'' olarak da anılan Ramazan ayına girilmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayında dini görev olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Bu sene ilk oruç, 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Peki, Manisa sahur vakti, imsak saati kaçta? Manisa'da oruç kaçta açılacak?

MANİSA İMSAKİYE 2023: Manisa sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Manisa ilk sahur ve iftar saatleri

Manisa imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri sorguşanmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Manisa ilk sahur ve iftar saatleri...

MANİSA'DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Manisa'da ilk sahur saat 05:41'de yapılacak.
24 Mart Manisa sahur saati 05:39
25 Mart Manisa sahur saati 05:38
26 Mart Manisa sahur saati 05:36

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MANİSA'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Manisa'da ilk iftar saati 19:31 olarak açıklandı.
24 Mart Manisa iftar saati 19:32
25 Mart Manisa iftar saati 19:33
26 Mart Manisa iftar saati 19:34

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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