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Manisa'nın Kula ilçesi teyakkuzda! Vaka sayıları artıyor: Fabrika kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 22:11 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti. İlçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle çalışanlar da 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesi teyakkuzda! Vaka sayıları artıyor: Fabrika kapatıldı

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ülkemizde görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararların sıkı bir şekilde uygulanan Kula’da, ilk vaka 95 günlük süre sonunda görülmüştü. İlk pozitif vakanın görülmesinin ardından başlatılan filyasyon çalışmaları ile salgının yayılımı önlenmiş, pozitif vakalar ve bunlarla temaslı olduğu tespit edilen vatandaşlar 14 günlük süre ile karantinaya alınmış ve salgının yayılımı önlenmişti.

Son günlerde ilçe genelinde artan pozitif vakalar ile ilgili de gerekli çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak bir tekstil fabrikasında çıkan ve gün geçtikçe artan vaka sayılarının ardından salgının yayılımı önlemek amacıyla önemli kararlar alındı.

FABRİKA KAPATILDI, PERSONEL KARANTİNADA

Alınan kararlar gereğince vaka sayısının arttığı fabrikanın çalışmasına 14 günlük süre ile ara verilmesine karar verilirken, filyasyon ekiplerinin çalışmaları ile fabrikada çalışan personellerin 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi. (İHA)

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