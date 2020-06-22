Manisa'nın Kula ilçesinde ilk vaka 12 Haziran'da görülmüştü! Giderek artıyor

İlk vakanın 12 Haziran'da görüldüğü ilçede, hasta sayısının artmasıyla birlikte Kula'da maskesiz gezmek yasaklandı. Kaymakam Kemal Duru, bugün beraberindeki kurum amirleri ile semt pazarında 'maske' denetimi yaptı. İlçedeki vaka sayılarının artması nedeniyle denetimlerin arttırıldığı belirten Duru, kurallara uymayan vatandaşlar ile esnafı, sert bir dille uyardı. Maske takmayanlara ceza yazılması yönünde talimat veren Kaymakam Duru, salgının yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaymakam Duru, "Israrla maske kullanmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldığımız karar doğrultusunda ceza kesmek zorundayız. Bugün yaptığımız denetimde de maske kullanmayan vatandaşlarımıza gereken cezai işlem uygulandı. Biz cezaları keyfi yazmıyoruz. Ceza yazmak içimizden gelmiyor ama maalesef kurallara uymayanlar cezayla ıslah olacaksa, bu şekilde davranmak zorundayız. Çünkü aynı gemideyiz. Bir kişiye bulaştığı zaman, kaç kişiye bulaştırdığını Kula'mızda örnek olarak gördük maalesef. Arkadaşlarımız yoğun denetimlerine devam edecek. Ama Kulalı hemşerilerime benim naçizane önerim, cezadan değil kendi sağlığımızı, Kula'mızın sağlığını ve tüm toplumun sağlığını korumak için kurallara uyalım" dedi.