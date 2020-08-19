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Manisa’nın Salihli ilçesine meteor düştü, yangın çıktı iddiası

İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2020 07:16 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Manisa’nın Salihli ilçesine meteor düştü, yangın çıktı iddiası

Ege Bölgesi’nde bazı illerde görülen ve Manisa’nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.

Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini, bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

"ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ BİR IŞIK GÖRDÜK"

Gördüklerini anlatan Muhtar Konuk “Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii’nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz, meteor mu, göktaşı mı düştü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu” dedi.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi’nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

(İHA)

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