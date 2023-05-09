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Manisa Soma'daki maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

09.05.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Manisa Soma'daki maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde açık madencilik yapılan bir ocakta toprak kayması nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Maden Soma

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