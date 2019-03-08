Manisa'da 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Z.E'nin (74) ilçedeki bir adreste saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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