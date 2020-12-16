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Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

16.12.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde sahte alkol üretilen bir eve düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı aldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde sahte alkol üretilen bir eve düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, E.S.’ye (38) ait ikamete operasyon düzenleyip, ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 35 litre sahte rakı, 390 litre sahte şarap, 1.5 kilogram anason ile sahte alkol üretiminde kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulduğu öğrenildi.

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