HABER

Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.H.G. (20) ile Ümit Ant (23), ilçedeki Avukat Özcan Akçiçek Parkı'nda kavga etti.

Kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada H.H.G, Ant'ı bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ant'ı Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Ant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı H.H.G'yi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Ant'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Saadet Partisi liderinden 'Madımak' paylaşımı!Saadet Partisi liderinden 'Madımak' paylaşımı!
Trafikte yangına giden itfaiyenin yolda yaşadıkları araç kamerasına yansıdıTrafikte yangına giden itfaiyenin yolda yaşadıkları araç kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak köprübaşı Manisa'da cinayet

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 'Madımak' paylaşımı

Saadet Partisi liderinden 'Madımak' paylaşımı!

Munzur Vadisi'nin renkli misafirleri

Yeryüzünün cenneti doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü' tepkisi: Sapkınlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Sapkınlıktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.