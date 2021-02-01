HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Manisa’da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

01.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde suçla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi yakaladı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde suçla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan 8 kişiden 6’sı cezaevine gönderildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan suçluları yakalanmaya devam ederken, çalışmalar kapsamında 7 şahıs yakalandı. Ekipler hakkında tefecilik ve yaralama suçundan 4 yıl 5 ay, 10 gün cezası bulunan B.Ç., uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.K., Görevi yaptırmamak için direnme suçundan 1 yıl 4 ay, 20 gün hapis cezası bulunan R.A. ve 1 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.E., kaçakçılık suçundan 2 yıl, 6 ay hapis cezası bulunan K.D., ailenin korunması hükümlerine uymamak suçundan 15 gün hapis cezası bulunan B.T., ruhsatsız ateşli silah taşıma suçundan 25 gün cezası bulunan E.A. ve tehdit ve yaralama suçundan aranan E.D. yakalandı.
Yakalanan B.Ç., E.K., R.A., S.E., K.D. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken E.A. ve E.D. ise serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte yapılan açıklama...Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte yapılan açıklama...
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Korkutan istatistik! 50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kurudu

Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! Yalova'da yakalandı

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu, şimdi lastikçide çalışıyor

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

Karaköprü'de istinat duvarı çöktü, 6 araç böyle düştü

İstinat duvarı çöktü, 6 araç çukura böyle düştü

Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştu

Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre'nin annesi konuştu

8 yaşındaki Şiyar, kar topu oynarken hayatını kaybetti

8 yaşındaki Şiyar, kar topu oynarken hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.