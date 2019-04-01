Manisa'da Cumhur İttifak'ı büyükşehir ve 13 ilçeyi kazandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Cengiz Ergün kazanırken, 2014 seçimlerinde 17 ilçenin tamamında ilk sırada yer alan AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı adı altında girdikleri bu seçimde 4 belediyeyi İYİ Parti ile Millet İttifakı ortaklığı kuran CHP'ye kaptırdı.

Manisa'da, yerel seçimlerde 3 bin 668 sandıkta 1 milyon 52 bin 970 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Cengiz Ergün, Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Orkun Şıktaşlı'yı geride bırakarak seçimi kazandı. 29 Mart 2009 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ergün, 2014 yılında 'Büyükşehir' olan Manisa'da yeniden kazandı. Başkan Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre, 457 bin 500 oyla ve yüzde 52,67'lik oranla üçüncü kez başkan seçilmiş oldu. Rakibi Orkun Şıktaşlı ise 330 bin 715 oy ve yüzde 38,08'lik oranla geride kaldı.

DÖRT İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

MHP'li başkanın yönettiği Turgutlu Belediyesi'ni CHP'li Çetin Akın, AK Parti'li başkanın yönettiği Akhisar Belediyesi'ni CHP'li Besim Dutlulu, MHP'li başkanın yönettiği Alaşehir Belediyesi'ni CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ve AK Parti'li başkanın yönettiği Saruhanlı Belediyesi'ni CHP'li Zeki Bilgin kazandı.

MEVCUT 12 BAŞKAN GÜVEN TAZELEDİ

Manisa'nın 12 ilçesinde mevcut başkanlar tekrar seçildi. Ahmetli'de mevcut başkan iş adamı AK Parti'li Ahmet Alhan, Demirci'de iş adamı AK Parti'li Selami Selçuk, Gölmarmara'da iş adamı AK Parti'li Kamil Öz, Gördes'te memur AK Parti'li Muhammet Akyol, Kırkağaç'ta iş adamı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı'da iş adamı AK Parti'li Regaip Topuz, Soma'da iş adamı AK Parti'li Ali Tulup, Şehzadeler'de müteahhit AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de AK Parti'li Doktor Mehmet Çerçi, Kula'da iş adamı MHP'li Hüseyin Tosun, Sarıgöl'de inşaat mühendisi MHP'li Necati Selçuk ve Salihli'de iş adamı MHP'li Zeki Kayda tekrar seçimi kazandı. Tüm başkanlar ikinci dönemde yine seçildi.

Aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ise seçimden istediği sonucu alamadı, yüzde 36,67'lik oy oranıyla seçimi ikinci tamamladı. Selendi'de MHP'nin adayı Nurullah Savaş, seçimi kazandı. Nurullah Savaş, daha önce bir dönem belediye başkanlığı yaptığı kentte milletvekilliği seçimi için görevini bırakmıştı.

MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI KAZANDI

2014 yerel seçimlerinde Manisa'daki 17 ilçeden 11'inde AK Parti'li, 6'sında MHP'li adaylar başkan oldu. Bu seçimde ise Manisa'dan AK Parti 9, MHP 4 ve CHP 4 başkan çıkardı. 2014 seçimlerinde 17 ilçenin tamamını kazanan AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı adıyla girdikleri bu seçimde ise 4 belediyeyi İYİ Parti ile Millet İttifakı olarak seçime katılan CHP'ye kaptırdı.

YUNUSEMRE İÇİN CHP'DEN İTİRAZ

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 31 Mart yerel seçimlerinin ülkeye huzur getirmesini temenni ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı çatısı altında çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Manisa'nın ilçelerinin büyük bir çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazandı. Bundan sonra belediyelerimiz 7/24 hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam edecektir" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise Millet İttifakı'nın 4 ilçeyi kazandığını, İYİ Partili Kürşad Mithat Özkan'ın 60 oy farkla kaybettiği belirtilen Yunusemre ilçesi için İYİ Parti ile birlikte, seçim kuruluna itiraz ettiklerini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise Cumhur İttifakı'nın seçimden büyük bir zaferle çıktığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Millet İttifakı olarak seçimin kazanının kendileri olduğunu ifade etti.