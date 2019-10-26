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Manisa'da "deprem senaryosu" için fay haritası çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ekipleri, tarihte pek çok yıkıcı depreme sebep olduğu bilinen Manisa fayının gelecekte üretebileceği depremlere ilişkin senaryo ortaya koyabilmek için saha çalışması yürütüyor - Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: - "Bu fay 7 şiddetinde bir deprem ürettiğinde Manisa nasıl zarar görecek, hangi binalar yıkılacak, hangi yollar devre dışı kalacak? Bunları önceden tahmin edip deprem anında ve depremden hemen sonra yapılması gereken işlemleri çok daha kısa bir sürede yerine getirmiş olacağız"

MANİSA (AA) - Binlerce yıllık süreçte çok sayıda yıkıcı deprem ürettiği bilinen Manisa fayının karakteristik özellikleri belirlenerek, olası bir depremde yaşanabileceklere karşı bir deprem senaryosu hazırlanması için çalışma yürütülüyor.

Manisa fayının gelecekte üretebileceği depremleri araştırmak üzere Valilik ve Şehzadeler Belediyesi ile protokol imzalayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürlüğünden araştırma ekibi, Gürle Mahallesi'nden başlayıp Turgutlu ilçesine kadar uzanan yaklaşık 35 kilometrelik Manisa fayının haritasını çıkardı.

Fayın muhtelif yerlerinde hendekler açarak deprem geçmişine yönelik bulgular elde etmeye çalışan ekip, kentin deprem senaryosunu oluşturmaya çalışıyor.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa fayının 6,5'un üzerinde büyüklükte deprem üretmesi beklenen bir fay olduğunu, riskleri azaltmaya odaklandıkları çalışma kapsamında fay hattının ortaya çıkarıldığını, imar haritalarına işlendiğini ifade etti.

Faklı noktalarda açtıkları hendeklerde bilimsel çalışmaların devam ettiğini bildiren Sözbilir, şu bilgileri verdi:

"Fayın içini kesip karakteristik özellikleriyle ve geçmiş dönemde ürettiği depremlerle ilgili bilgiler bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulduğumuzda, fayın kaç yılda bir deprem ürettiğini ve bu depremlerin şiddetini öğreniyoruz. Bu fay 7 şiddetinde bir deprem ürettiğinde Manisa nasıl zarar görecek, hangi binalar yıkılacak, hangi yollar devre dışı kalacak? Bunları önceden tahmin edip deprem anında ve depremden hemen sonra yapılması gereken işlemleri çok daha kısa bir sürede yerine getirmiş olacağız. Bu sayede öncelikle hedefimiz can ve mal kaybını en aza indirmek."

Benzer çalışmanın ülke genelinde pek çok ilde de yapılması gerektiğine işaret eden Sözbilir, Manisa'da imar haritalarına işlenen fay hattı doğrultusundaki bina stoğunun gözden geçirilmesi gerektiğine de işaret etti.

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