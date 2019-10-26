Manisa'da "deprem senaryosu" için fay haritası çıkarılıyor

MANİSA (AA) - Binlerce yıllık süreçte çok sayıda yıkıcı deprem ürettiği bilinen Manisa fayının karakteristik özellikleri belirlenerek, olası bir depremde yaşanabileceklere karşı bir deprem senaryosu hazırlanması için çalışma yürütülüyor.

Manisa fayının gelecekte üretebileceği depremleri araştırmak üzere Valilik ve Şehzadeler Belediyesi ile protokol imzalayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürlüğünden araştırma ekibi, Gürle Mahallesi'nden başlayıp Turgutlu ilçesine kadar uzanan yaklaşık 35 kilometrelik Manisa fayının haritasını çıkardı.

Fayın muhtelif yerlerinde hendekler açarak deprem geçmişine yönelik bulgular elde etmeye çalışan ekip, kentin deprem senaryosunu oluşturmaya çalışıyor.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa fayının 6,5'un üzerinde büyüklükte deprem üretmesi beklenen bir fay olduğunu, riskleri azaltmaya odaklandıkları çalışma kapsamında fay hattının ortaya çıkarıldığını, imar haritalarına işlendiğini ifade etti.