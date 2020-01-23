HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da deprem sonrası çatlak oluşan evde inceleme

Manisa'da deprem sonrası çatlak oluşan evde inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:39 | Son Güncelleme

Manisa'da deprem sonrası çatlak oluşan evde inceleme

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Turgutlu ilçesinde bir apartmanda çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi İlkyaz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çatlak oluştu. Yaşanan olay sonrasında bina sakinleri durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Olay yerine polis ve Turgutlu Belediyesi ekipleri gönderildi. Binada incelemelerde bulunan Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Belediye Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ve mahalle muhtarı Sait Kaya binada şu an için önemli bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Başkan Yardımcısı Honaz, bina sakinlerine evlerine girebileceklerini, girmek istemeyenler olursa kendilerine kalabilecek yer ayarlayabileceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel olduEvini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu
Karaman’da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralıKaraman’da bir eve silahla ateş edildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akhisar deprem deprem Manisa Turgutlu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

ABD'li Tümgeneral dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

ABD'den dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.