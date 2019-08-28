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Manisa’da devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde patika yoldan tarlaya inmeye çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.Kaza, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi ile Sayık Mahallesi arasındaki kırsal alanda meydana geldi.

Manisa’da devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç öldü

Manisa’nın Demirci ilçesinde patika yoldan tarlaya inmeye çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Kaza, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi ile Sayık Mahallesi arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ş. idaresindeki 45 U 1485 plakalı traktör, patikadan tarlaya indiği sıradan kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün devrilmesiyle birlikte sürücü Ahmet Ş. patikanın dışına savrulurken, traktörün çamurluk kısmında oturan oğlu Osman Ş. (15) traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler traktörün devrildiği patikaya ulaşmak için ana yoldan sonra yaklaşık 3 kilometrelik yolu yaya olarak ilerledi. Traktörün altında kalan genç, uzun uğraşlar sonucu traktörün altından çıkarılarak Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Ş. hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan baba Ahmet Ş.’nin ise göğüs bölgesinden darbe aldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç öldü

Manisa’da devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç öldü

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